朝ドラこと連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主人公トキ（髙石あかり）の夫ヘブン（トミー・バストウ）のモデルは、ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲。『怪談』や『知られぬ日本の面影』を描いた明治の作家。『ばけばけ』の第1話はトキがヘブンに怪談を語るところからはじまった。その怪談は『耳なし芳一』。小泉八雲といえばまっさきに思い浮かぶ『怪談』の有名な1作だ。 明治時代、アメリカから