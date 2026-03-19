最近、子どもたちのあいだでダジャレがちょっとしたブームになっているようです。学校や友だち同士の会話のなかで、言葉遊びのように楽しんでいるケースもあるのかもしれません。そこで今回は、「普段、家族や自分が“ダジャレ”を言いますか？」というテーマでアンケートを実施しました。回答の選択肢に「家族全員が言う」「親だけが言う」「子どもだけが言う」「誰も言わない」の4つを設定。約460人のママたちから回答とともに、