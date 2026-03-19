廃校舎を活用した図書館「やまがら文庫」＝徳島県三好市山と清流に囲まれた四国山地の隠れ里、徳島県三好市の東祖谷地域。廃校になった高校の校舎に、いつでも出入りできる私設の図書館がある。生まれ育った土地にUターンした市岡日出夫さん（78）が「読む人が少なくなっても、本との関わりは必要」と始めた。車が行き違うのもやっとの細い道に「徳島県立池田高等学校祖谷分校」の看板が残る。階段を下りた先にひっそりとたた