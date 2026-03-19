◇第98回全国選抜高校野球大会・開会式（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）の開会式が19日、甲子園球場（兵庫・西宮市）で行われ、選手宣誓は、北照高（北海道）の手代森煌斗（てしろもり・きらと）主将（3年）が務めた。前日18日のリハーサルでは言葉に詰まり、せりふを忘れる場面もあったが、本番では「威風堂々戦い抜き、次の世代の夢となることを誓います」と、堂々の宣誓を披露。場内か