【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ】 7月24日公開予定 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の本編映像が公開された。映画の公開は7月24日の予定。 本編映像は、先日公開された30秒の特報に新規カットを追加した60秒の特報となっている。また、ちいかわたちの映画限定ビジュアルがデザインされた4種類のムビチケの発売が4月17日に決定した。 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」で描かれる