【モデルプレス＝2026/03/19】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが3月18日、自身のInstagramを更新。兄とのフランス滞在中のショットを公開した。【写真】22歳人気アイドル「カッコ良すぎ」パリで撮影した兄の姿◆早瀬ノエル、兄とのフランスショット公開早瀬は「私はパリの魅力の下にいました 兄弟と」とつづり、兄との旅行ショットを公開。階段を降りる兄の後ろ姿を披露している。またエッフェル塔や凱旋門が見える