初心者女子にはハードル高い？シミュレーションゴルフ利用するときの流れを紹介！ シミュレーションゴルフ 初心者女子にとってゴルフ練習場に行くのはハードルが高いかもしれません。室内で快適なプレーが楽しめるシミュレーションゴルフは私服で気軽に練習できるし気の合った仲間とラウンドすることもできるのでお勧めです。食事やお酒を楽しめる店もあります。 各打席は十分な