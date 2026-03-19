たんぱく質を食べると寿命が延びる？アルブミン値と体の状態の関係 たんぱく質が足りないと太る？ 太らない体をつくるためには、糖質を控えたり、運動をしたりすることだけでなく、たんぱく質を十分にとることも大切です。 ●痩せやすい体づくりはアルブミン値が目安に脂肪がたまりにくい体をつくるためには、筋肉をつけることも大切です。その理由は、筋肉は生命の維持に必要となるエネルギー量（基礎代謝量）のうち、