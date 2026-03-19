TAMAMURA Brise Audioは、群馬県玉村町のふるさと納税返礼品限定のケーブルとして、「TAMAMURA」を発売する。寄付金額は98,000円。一般販売は行なわれない。 Brise Audioの拠点である群馬県玉村町への地域貢献を目的として開発された特別モデル。玉村町の花「バラ」をイメージしたローズレッドカラーを特別カラーとして採用している。 Brise Audioオリジナル純銀導体を採用。高機能高純