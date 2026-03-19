リンクをコピーする

雇用統計（2月）09:30 結果4.89万人 予想2.0万人前回2.61万人（1.78万人から修正）（雇用者数) 結果4.3% 予想4.1%前回4.1%（失業率) 結果-3.05万人 予想N/A前回5.46万人（5.05万人から修正）（正規雇用者数) 結果7.94万人 予想N/A前回-2.85万人（-3.27万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)