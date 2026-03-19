豪中銀金融安定報告ほとんどの国民は米イラン戦争による打撃に耐えられる 豪中銀が半期金融安定報告を公表。 豪中銀は最近の米イラン戦争激化による燃料価格の高騰に概ね対応できる態勢にある。地政学的緊張の高まりが深刻な国際的ショックに発展する可能性。 堅調な雇用市場と住宅市場、住宅ローンの繰り上げ返済のおかげで、ほとんどの国民は今回の事態の影響を吸収できるだけの十分な態勢にある。