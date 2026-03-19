「WiiM Sound」(White) エミライは、WiiMより、4インチウーファーとデュアルツイーターによる2ウェイ構成を採用したワイヤレススピーカー「WiiM Sound」と「WiiM Sound Lite」を、3月27日に発売する。どちらもBlackとWhiteの2色展開で、価格はオープン。 単体利用からステレオペア、複数台によるマルチルーム再生が楽しめるほか、WiiM製品と組み合わせることでサラウンド