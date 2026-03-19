ＦＣ東京は１７日、日本代表ＤＦ長友佑都（３９）の診断結果について「右ハムストリング肉離れ」と発表した。クラブは全治については公表していない。長友は１４日の水戸戦で、右脚を痛めて、前半２２分に負傷交代。担架で運び出される際には苦悶（くもん）の表情を浮かべ、深刻さを漂わせていた。この日、自身のＸを更新し「東京のタイトルとＷ杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」とつづった。日