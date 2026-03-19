イランが世界最大の液化天然ガス関連施設があるカタールの工業都市に攻撃を行ったことなどからエネルギー供給への不安が高まり、原油価格の指標となるアメリカのWTI原油先物価格が上昇し、一時、1バレル＝100ドルを超えました。イラン国営テレビは18日、南部ブシェール州にある世界最大規模のガス田「サウスパース」の関連施設が、攻撃を受けて火災が発生したと報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、イスラエル