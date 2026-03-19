「紛失防止タグ」を悪用して被害者の位置情報を特定するストーカー行為についての去年1年間の相談件数が、前の年の2倍近くに急増していることが、警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、去年1年間に全国の警察に寄せられたストーカーに関する相談は2万2881件と、前の年から3314件増え、2000年にストーカー規制法が施行されてから2017年に次いで、2番目の多さとなりました。このうち、つきまといを繰り返すなどの行為