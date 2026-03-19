8年前、さいたま市のマンションで、同意を得たうえで女性を殺害した罪などに問われている男が、2015年にも別の女性を同様に殺害したとして承諾殺人の罪で追起訴されていたことがわかりました。斎藤純被告（31）は2018年1月、さいたま市大宮区の自宅で、同意を得たうえで当時21歳の茨城県の女性を殺害した罪などに問われています。きのう（18日）行われた初公判で、検察側は、2017年に神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見