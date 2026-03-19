【「ギャル嫁の秘密」4巻】 3月19日 発売 価格：814円 「ギャル嫁の秘密」4巻書影 【拡大画像へ】 コアミックスは、「ギャル嫁の秘密」4巻を3月19日に発売する。価格は814円。また、発売を記念して、全国の書店でフェアを実施する。 「ギャル嫁の秘密」は、クドゥー氏による作品。"ギャル嫁"の冬雪と同僚である夫のラブラブ生活が描かれる。4巻では、酔った冬雪が“ラ