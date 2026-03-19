【ゼノンコミックス 新刊】 3月19日 発売 「終末のワルキューレ」第27巻書影 【拡大画像へ】 コアミックスは、3月6日にゼノンコミックスより、「終末のワルキューレ」第27巻と、スピンオフ作品「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」第5巻、「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」第10巻の3作品を発売した。 「終末のワルキュー