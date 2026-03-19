東京機械製作所が急伸し一時ストップ高の６０１円に買われる場面があった。１８日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を５０００万円から６億８０００万円（前期比９７．１％増）へ上方修正したことが好感されている。訴訟関連収入４億５２００万円を特別利益に計上することに加えて、繰延税金資産の回収可能性を勘案した結果、回収が見込まれる部分について繰延税金資産を計上する見通しであることが要