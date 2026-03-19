商船三井が地合い悪に逆行し３連騰。きょうの高値まで３営業日で２０％を超える急上昇で異彩を放っている。アクティビストとして名を馳せる米エリオット・インベストメント・マネジメントは１８日に声明を発表し、商船三井の株式を「相当額保有している」ことを明らかにするとともに、商船三井が今後発表する予定の中期経営計画において野心的な内容となるように協働していく意向を示した。企業価値が著しく過小評価されていると