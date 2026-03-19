カウリスは大幅続伸している。１８日の取引終了後、取得総数２７万株（発行済み株式総数の４．１４％）、取得総額３億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、材料視した買いが集まっている。取得期間は３月１９日から６月１９日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。将来的なストックオプションの行使に備え自己株式を取得することで、新株発行による既存株主の持ち分価値及びＥＰＳ（１株利益）の