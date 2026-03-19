ＩＮＰＥＸが逆行高。株価は３日続伸し連日の最高値更新となっている。石油資源開発もしっかり。米原油先物相場は１８日の時間外取引で、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が一時、１バレル＝１００．５５ドルに上昇し１００ドルを突破した。イランのサウス・パルス・ガス田が１８日にイスラエルからの攻撃を受け、イランはカタールの主要エネルギー施設を攻撃したと伝わった