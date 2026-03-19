ＨＥＲＯＺは人工知能（ＡＩ）技術を活用したサービスを提供。直近ではＪＰＹＣ（東京都千代田区）と資本・業務提携し、「ステーブルコイン×ＡＩ」という新領域での事業基盤構築を目指している。 ３月１３日に公表した２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２．３倍の３億５８００万円で着地。法人向けＡＩアシスタントＳａａＳ「ＨＥＲＯＺＡＳＫ