ＴＯＲＩＣＯは軟調。１８日取引終了後、投資ファンドのグロースパートナーズ（東京都目黒区）と資本・業務提携を解消することで合意したと発表した。経営環境の変化や今後の成長方針を見据え、それぞれが独自の戦略を柔軟に推進していくことが望ましいとの判断に至ったという。 出所：MINKABU PRESS