午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６３、値下がり銘柄数は１４９９、変わらずは２３銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは海運、鉱業のみ。値下がりで目立つのはガラス・土石、卸売、パルプ・紙、化学、建設、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS