重度のハラスメントは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を引き起こす可能性があります。PTSDは、強烈なストレス体験後に生じる精神疾患であり、再体験症状や回避症状といった特有の症状パターンを示します。ここでは、PTSDの主要な症状群や発症時期、経過の特徴について説明し、早期発見と適切な治療介入の重要性についても触れていきます。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精