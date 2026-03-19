糖尿病性腎症が発症する背景には、長期にわたる血糖値の管理不足が深く関わっています。高血糖状態が続くことで腎臓の微細な構造がダメージを受け、少しずつ機能が失われていくのです。ここでは、腎症を引き起こす根本的なメカニズムと、糖尿病の罹病期間がどのように腎症リスクに影響するのかを詳しく見ていきましょう。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014