伝統の日韓戦は、一方的な展開になった。３月18日に開催された女子アジアカップの準決勝で、なでしこジャパンが韓国と対戦。４−１で難なく退け、開催国オーストラリアとの決勝に駒を進めた。鋭い出足を見せた日本は、15分にショートカウンターから植木理子が先制点を奪取。25分に浜野まいか、75分に熊谷紗希が加点した後、78分に今大会５試合目にして初失点を喫したものの、81分に千葉玲海菜が勝負を決定づける一発を叩き込