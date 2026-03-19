【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの永瀬廉が、3月21日に放送される『Google Pixel presents ANOTHER SKY』に出演。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。 ■母校の中学校、大阪城ホール、大阪松竹座へ 恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ、間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を