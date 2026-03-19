横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）の模様が、各日YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』から独占生配信されることが決定した。 ■『CENTRAL2025』再放送もプレミア公開決定！ 『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという、「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、ア&