19日10時現在の日経平均株価は前日比1476.56円（-2.67％）安の5万3762.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は63、値下がりは1499、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は302.17円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が156.43円、ＳＢＧ が101.08円、東エレク が87.24円、信越化 が40.61円と続いている。 プラス寄与度トップは