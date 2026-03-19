マッチングアプリでの出会いにおいて、ルックスのよさは強力な武器になる。しかし、どれだけ顔が好みでも相手と求めているものが違えば、次第にストレスは蓄積していくもの。春乃おはなさんが描くエピソードでは、アプリで出会った長髪のイケメン(通称：ロン毛くん)とのズレに悩み、潔く撤退するまでのリアルな心理変化が描かれている。多くの恋活・婚活世代が共感する「見切りの基準」について、春乃おはなさんに聞いた。【漫画】