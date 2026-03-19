台湾メディアの自由時報は18日、フランスAFP通信の報道として、日本と米国が南鳥島周辺の深海のレアアース開発で合意することは「リスク低減の重要な一歩」であると伝えた。AFP通信は日本が2月に南鳥島周辺の水深約6000メートルの海底からレアアース泥を採取することに成功したと言及。19日に米ワシントンで開かれる予定の高市早苗首相およびドナルド・トランプ大統領による日米首脳会談では、この深海レアアースの共同開発が主要