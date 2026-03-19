米国のトランプ大統領は現地時間3月18日、ソーシャルメディアを通じて、イランの現政権に対するさらなる打撃を検討していると明らかにしました。また、ホルムズ海峡の航路の安全保障上の責任はそれに依存している国々が負うべきであり、米国が担うべきではないとの認識を示しました。トランプ大統領はさらに、この措置が一部の同盟国の行動を加速させるだろうとの見方も示しました。（提供/CGTN Japanese）