俳優谷原章介（53）が19日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が終わり、日本球界の進化に期待した。6大会目となる今回のWBCは、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。谷原は「WBCはシーズンの前の大会で盛り上がりましたけど、リーグ戦も大事ですから」と期待した。日米のルールの違いにも触れ「日本は今年からベースがちょっと大きくなったりとか、アメリカ