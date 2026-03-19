死亡した国家安全保障最高評議会トップのラリジャニ事務局長＝2024年5月、イランの首都テヘラン/AFP/Getty Images（CNN）イラン情勢をめぐり、相次ぐ暗殺で引き起こされた指導部の権力闘争を経て、戦後のイランは「もう一つの北朝鮮」のようになる可能性がある――。専門家からはそんな警告が出されている。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）の国際関係論教授ファワズ・ゲルゲス氏はCNNに対し、米国とイスラエルは「4