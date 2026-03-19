去年1年間にストーカー規制法に基づいて警察が加害者に出した「禁止命令」が3000件を超え、過去最多となったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁によりますと、2025年の1年間に全国の警察に寄せられたストーカーの相談は2万2881件で、前の年より3314件増えました。被害者の8割以上は女性で、相談件数は高い水準が続いています。年齢別では20代が7993人で最も多く、次いで30代が4628人、40代が3609人となっています。こうし