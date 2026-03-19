21日に開催されるBTSの光化門広場公演は、国の総力を挙げる行事となった。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領（61）が18日までに、徹底警備を呼びかけた。韓国中部の世宗政府庁舎で開催された第10回国務会議で「世界が注目するBTS光化門公演が数日後に迫っている。全世界のK−POPとKカルチャーの優秀さ、そして大韓民国の高い地位を改めて確認できる重要な機会だと考えている」と述べた。「問題は安全だ。行政安全部や警察、消