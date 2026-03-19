Image:株式会社tsumugi こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。マイナンバーカードを持ち歩く機会が増える昨今。顔写真や名前だけ見せたいのに、個人番号や住所まで見えてしまうのは少し気になるもの。そんな“見せたくない情報まで見えてしまう問題”を解決するために生まれたのが、専用カードケース「hide me」です。必要な情報だけ見せたい