コートはそろそろ手放したいけれど、まだまだ羽織りが必要なこの時期。何を着るか迷ったら、【GU（ジーユー）】のデニムジャケットをぜひ候補に入れてみて。今回セレクトしたのは、デイリーコーデで気軽に羽織れそうな1枚。襟付きデザインにボクシーシルエットで、きれいめ派にもフィットするバランス感が魅力です。 柔らかな春カラーと合わせて甘めカジュアルに 【GU】「デニ