今回ご紹介するのは、三毛猫が階段を降りる様子を捉えた動画です。まるで「ついてきて！」とでもいっているかのような軽快なステップと、可愛すぎるその“うしろ姿”に注目が集まっています。Xで5.5万表示され、4700を超えるいいねが寄せられた投稿には「ぷりんぷりんのおちり♡」「ぬいぐるみみたい！」などといった声が寄せられました。 【動画：『階段を降りる三毛猫』を後ろから見ていると…たまらない『おしりの動き』