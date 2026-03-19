パパのそばで幸せそうにくつろぐ猫さん。そこへママがやってきて……？その時の猫の反応が話題になっています。投稿は記事執筆時点で7.2万再生を突破。「うちの子もまさにそうです…」「あ～ウチも」といった、猫との暮らしに共感するコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパにぴったりと寄り添う猫→ママが『仲間に入れて』と手を伸ばしたら…まさかの反応】 パパのそばがいちばん落ち着く Instagramアカウ