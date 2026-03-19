家族の助け合いは素晴らしいことですが、甘えと自立の境界線が曖昧になると、誰かが犠牲になってしまうこともあります。特に、親の優しさに甘えすぎて無理をさせてしまうのは避けたいものですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 笑顔の裏に隠された、母の限界 共働きの弟夫婦は、毎週末のように子連れで実家に泊まりにきていました。 高齢の母は孫に会える喜びから笑顔を見せてはいましたが、食事の支度か