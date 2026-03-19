3連休初日の20日(金・祝)は近畿や北陸、東北を中心に「黄砂」が飛来する可能性があります。20日(金・祝)は花粉も多く飛ぶ予想です。黄砂でアレルギー症状が悪化するおそれがあり、注意が必要です。3連休初日の20日(金・祝)黄砂が飛来か3連休初日の20日(金・祝)は近畿や北陸、東北を中心に「黄砂」が飛来する可能性があります。黄砂とは、中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠などで舞い上がった砂ぼこりが、飛んでくる現象