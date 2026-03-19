水戸戦で負傷交代していたJ1のFC東京が3月19日、日本代表DF長友佑都の負傷状況について発表した。右ハムストリング肉離れと診断され、日本代表の英国遠征はメンバー外の見込みとなった。全治期間は明かされていない。長友は3月14日に行われた、明治安田J1百年構想リーグ第6節の水戸ホーリーホック戦で負傷。前半20分に相手のクリアボールを追ってスプリントしたところで足を気にする仕草を見せると、ベンチに交代の合図をして