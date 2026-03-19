戦後から現代に至るまで数多くの日本外国特派員協会（ＦＣＣＪ）での記録をたどり、膨大な音声と写真アーカイブを元に歴史的瞬間が蘇る、ヒストリーチャンネルが贈るオリジナルドキュメンタリーシリーズ『歴史の証言〜あの日何が語られたのか〜』をヒストリーチャンネル公式YouTubeにて公開中！３月の「歴史の証言」は、1950年から続く中国によるチベット侵攻により、祖国を追われ亡命したダライ・ラマ14世の貴重な1980年FCCJでの