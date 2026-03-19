今月５日に結婚を発表した「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏。雰囲気ガラリの姿が大反響だ。１９日までに自身のインスタグラムを更新し「ブルーレーベルのサイトもう見てくれたー？」とファンに呼びかける。「『ＢＲＩＴＰＩＮＫＣＨＥＣＫ』ってゆーニューカラーと新しく登場したデニム『ＢＬＵＥＬＡＢＥＬＤＥＮＩＭ』のコーデをたくさん着させてもらいました」と説明した。ブルーのチェックがさわやかなボウタ