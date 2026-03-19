2026年4月から自転車の交通違反に対しても、交通反則通告制度（青切符）が導入されます。ながらスマホやイヤホン着用といった交通違反をした16歳以上の自転車利用者には、反則金が課せられることになります。こうしたことを受け、株式会社ハンズが交通反則通告制度（青切符）導入に対応する自転車アイテムの特設コーナーを各店舗で展開しています。この特設コーナーは「5月末まで展開予定です」という同社の広報担当者が詳しい話を