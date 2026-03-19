【ワシントン共同】ロイター通信は18日、米国が対イラン軍事作戦の拡大に向け数千人の米軍の追加派遣を検討していると伝えた。ホルムズ海峡の安全確保が任務の一つで、イラン沿岸に軍を展開する可能性も取り沙汰されているという。