イラン情勢の先行きへの懸念が強まり、原油先物価格が再び上昇した影響で、日経平均株価は大きく値下がりしています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は、きのうより950円あまり値下がりして取り引きが始まり、下げ幅はその後、1500円を超えました。原油価格の国際的な指標となるニューヨーク市場の先物価格が再び上昇し、アメリカで株価が下落した流れを受けています。市場関係者は、「イランのエネルギー施